Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:36, 30 июня 2025Забота о себе

Три популярных мифа о менопаузе опровергли

Диетолог Хорхе назвала мифом утверждения о непременном наборе веса при менопаузе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shapecharge / Getty Images

Диетолог Лаура Хорхе заявила, что о менопаузе существует множество мифов. Три из них она опровергла в беседе с изданием Vanitatis.

Самым популярным мифом Хорхе назвала представления о том, что во время менопаузы женщины непременно набирают вес. «При наличии хороших привычек можно поддерживать здоровую массу тела», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021

Специалистка уточнила, что женщинам в менопаузе, как правило, недостаточно только проходить несколько тысяч шагов в день, чтобы оставаться в форме. По ее словам, важно также заниматься силовыми тренировками. Диетолог заверила, что они также полезны для поддержания мышечной массы и профилактики остеопороза.

В заключение Хорхе призвала правильно питаться во время менопаузы. Утверждение о том, что рацион больше не имеет значения, поскольку гормоны все равно работают против женщины, является ложью, подчеркнула диетолог.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова рассказала о влиянии овуляции на женский организм. По ее словам, сексуальное желание в этот период становится сильнее из-за гормонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аресты членов азербайджанской преступной группировки обернулись международным скандалом. Что известно о полицейской операции?

    Пол Уокер появится в новой части «Форсажа»

    В российском городе пятеро мужчин жестоко избили женщину из-за жалобы на музыку

    Басте подарили бюст из чак-чака в российском городе

    Слепаков описал жизнь в Израиле словами «адский геморрой»

    Бывший топ-менеджер Центробанка России попал под заочный арест

    Родители устроили выпускникам собственные «Алые паруса» в российском регионе

    Настасья Самбурская в бикини полежала на гамаке над водой

    Выдавать семейную ипотеку в России предложили по-новому

    Россия ввела санкции против немецкого производителя грузовиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости