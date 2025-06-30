Три популярных мифа о менопаузе опровергли

Диетолог Хорхе назвала мифом утверждения о непременном наборе веса при менопаузе

Диетолог Лаура Хорхе заявила, что о менопаузе существует множество мифов. Три из них она опровергла в беседе с изданием Vanitatis.

Самым популярным мифом Хорхе назвала представления о том, что во время менопаузы женщины непременно набирают вес. «При наличии хороших привычек можно поддерживать здоровую массу тела», — пояснила она.

Специалистка уточнила, что женщинам в менопаузе, как правило, недостаточно только проходить несколько тысяч шагов в день, чтобы оставаться в форме. По ее словам, важно также заниматься силовыми тренировками. Диетолог заверила, что они также полезны для поддержания мышечной массы и профилактики остеопороза.

В заключение Хорхе призвала правильно питаться во время менопаузы. Утверждение о том, что рацион больше не имеет значения, поскольку гормоны все равно работают против женщины, является ложью, подчеркнула диетолог.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова рассказала о влиянии овуляции на женский организм. По ее словам, сексуальное желание в этот период становится сильнее из-за гормонов.