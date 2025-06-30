Три российских подростка пытались устроить теракт на железной дороге и попались

В Калининграде арестовали трех подростков за попытку теракта на железной дороге

В Калининграде арестовали трех подростков за попытку теракта на железной дороге. Об этом сообщает издание «Янтарный край».

По данным издания, 23 июня этого года в районе 35-го километра на перегоне Пионерский Курорт — Переславское Новое подозреваемые пытались поджечь батарейный шкаф светофора. Этот объект отвечает за безопасность движения поездов. Закончить преступление им не удалось, после чего злоумышленники скрылись.

Подростки обвиняются в особо тяжком преступлении и могут сбежать от следствия или препятствовать ему, указано в сообщении. Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения трем подросткам, пытавшимся совершить террористический акт на железнодорожной станции, в виде заключения под стражу до 24 августа.

Ранее сообщалось, что полицейский сжег подстанцию и оставил без электричества тысячу россиян.