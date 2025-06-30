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13:53, 30 июня 2025Силовые структуры

Три российских подростка пытались устроить теракт на железной дороге и попались

В Калининграде арестовали трех подростков за попытку теракта на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Калининграде арестовали трех подростков за попытку теракта на железной дороге. Об этом сообщает издание «Янтарный край».

По данным издания, 23 июня этого года в районе 35-го километра на перегоне Пионерский Курорт — Переславское Новое подозреваемые пытались поджечь батарейный шкаф светофора. Этот объект отвечает за безопасность движения поездов. Закончить преступление им не удалось, после чего злоумышленники скрылись.

Подростки обвиняются в особо тяжком преступлении и могут сбежать от следствия или препятствовать ему, указано в сообщении. Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения трем подросткам, пытавшимся совершить террористический акт на железнодорожной станции, в виде заключения под стражу до 24 августа.

Ранее сообщалось, что полицейский сжег подстанцию и оставил без электричества тысячу россиян.

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