Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 30 июня 2025Экономика

Украина получила от Канады миллиарды долларов от замороженных российских активов

Шмыгаль: Украина получила от Канады $1,7 млрд доходов от замороженных активов РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя властей, средства перечислены в рамках инициативы ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine — прим.).

С начала года Киев получил 17,6 миллиарда долларов за счет доходов от российских активов. Первый транш от Канады в 1,7 миллиарда Украина получила 13 марта.

«Настаиваем на полной конфискации замороженных средств РФ. Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предотвращения агрессивных войн в будущем», — заявил Шмыгаль.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак также анонсировал, что Украина вскоре получит от Японии 3,3 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. По его словам, в целом объем помощи Украине от Японии уже превысил 12 миллиардов долларов. На полях саммита G7 в Канаде Зеленский провел встречу с премьером Японии Сигэру Исибой, где поблагодарил за системную поддержку.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине казнили российских солдат и пытали заключенных за сотрудничество с Москвой. В ООН раскрыли подробности

    Пострадавшие при ударе украинского дрона в Белгородской области оказались волонтерами

    Беспрецедентная жара обрушилась на европейскую страну

    Ректора одного российского спортивного вуза вывели в наручниках

    Лесники Бурятии спасли придавленного деревом изюбря

    Стало известно о проблемах со здоровьем у задержанного в Баку российского журналиста

    Отпуск в трех российских регионах стал дешевле

    Мария Погребняк назвала причину резкого похудения

    Военный грузовик с тактическим знаком попал в смертельное лобовое ДТП под Москвой

    Сирия подпишет соглашения о мире с Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости