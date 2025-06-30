Украина получила от Канады миллиарды долларов от замороженных российских активов

Шмыгаль: Украина получила от Канады $1,7 млрд доходов от замороженных активов РФ

Киев получил от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя властей, средства перечислены в рамках инициативы ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine — прим.).

С начала года Киев получил 17,6 миллиарда долларов за счет доходов от российских активов. Первый транш от Канады в 1,7 миллиарда Украина получила 13 марта.

«Настаиваем на полной конфискации замороженных средств РФ. Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предотвращения агрессивных войн в будущем», — заявил Шмыгаль.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак также анонсировал, что Украина вскоре получит от Японии 3,3 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. По его словам, в целом объем помощи Украине от Японии уже превысил 12 миллиардов долларов. На полях саммита G7 в Канаде Зеленский провел встречу с премьером Японии Сигэру Исибой, где поблагодарил за системную поддержку.