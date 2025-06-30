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08:09, 30 июня 2025Интернет и СМИ

В Британии решили ударить по Украине с двух сторон

Telegraph: И правые, и левые силы Британии отказываются поддерживать Украину
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Среди британских политиков и правых, и левых взглядов многие склоняются в пользу решения отказаться от военной поддержки Украины. О таком ударе по Киеву с двух сторон сообщает Telegraph.

«Вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение», — поделился в разговоре с изданием официальный представитель Национального профсоюза работников железнодородного, морского и сухопутного транспорта Великобритании. Он подчеркнул, что такое мнение разделяют и правые, и левые комментаторы.

Профсоюз представил декларацию, которая гласит об отвержении политики сокращения социальных расходов и снижения уровня жизни ради финансирования обострения конфликта на Украине. «Рабочие требуют от министров лейбористской партии взять на себя обязательство работать над дипломатическим, согласованным и прочным мирным урегулированием», — указано в тексте документа.

Ранее член британской Палаты лордов Роберт Скидельски предостерег Запад от поставок Украине более современного оружия. Это может привести к эскалации конфликта.

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