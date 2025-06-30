Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 30 июня 2025Мир

В Иране раскрыли планы США по смене режима в стране

Замглавы МИД Тахт-Раванчи: США не планируют смену режима в Иране
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ebrahim Noroozi / АР

Тегеран получил информацию от посредников, что США не планируют смену режима в Иране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает агентство ISNA.

По словам дипломата, американская сторона также «не намерена преследовать верховного лидера аятоллу Сейеда Али Хаменеи». Он подчеркнул, что этого «не произойдет», и назвал идею «бесполезным актом».

Ранее Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном. По словам замглавы иранского МИД, дата возможного возобновления переговоров с Вашингтоном пока не назначена и ему неизвестно, какие вопросы будут обсуждаться.

Дипломат также отметил, что американские власти не прояснили позицию относительно ненападения на Исламскую Республику в будущем.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном и не делали ему никаких предложений по возможной ядерной сделке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это провокация». Задержание азербайджанцев в России вызвало скандал. Баку обвиняют в разрушении отношений с Москвой

    Названы расходы российской промышленности из-за взлета цен на газ

    Депутат Рады указал на ложь Зеленского о потерях ВСУ

    Женщина выбросила лотерейный билет и чуть не лишилась 6,3 миллиона рублей

    Власти Белгородской области решили отложить ремонт домов уехавших за границу жителей

    «Электросети Армении» собрались искать защиты от национализации за пределами страны

    Верку Сердючку заподозрили в желании покинуть Украину

    Врач назвал признаки сбоя в работе иммунитета

    Гоблин двумя словами прокомментировал заочный приговор на Украине

    Более сотни мигрантов доставили в отдел в результате рейда в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости