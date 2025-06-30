В Казахстане осудили бывшего министра юстиции

Бывшего министра юстиции Казахстана Бекетаева приговорили к девяти годам колонии

Бывшего министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева приговорили к девяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«Экс-министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — указано в сообщении.

Отмечается, что антикоррупционная служба республики обвиняла чиновника в лоббировании интересов частных компаний в ущерб государству.

Ранее стало известно, что Сенат Казахстана принял поправки в уголовный кодекс, которые введут уголовное наказание за принуждение к браку и навязчивое преследование какого-либо человека (сталкинг).