В Кремле выразили сожаление из-за одного решения Азербайджана

Песков: Москва сожалеет о решении Баку отменить мероприятия с Россией

В Москве выразили сожаление из-за решения Баку отменить мероприятия с Россией в связи с событиями в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей», — высказался Песков о решении Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Баку отменил все культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки.

Азербайджан выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. В Баку заявляют, что в ходе мероприятий не стало двоих граждан республики, а несколько получили ранения.

