В МИД Украины резко ответили на призыв Словакии простить Россию

Сибига резко ответил главе МИД Словакии Бланару на призыв простить Россию

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко раскритиковал призыв главы МИД Словакии Юрая Бланара простить Россию. Свою реакцию глава украинского дипведомства опубликовал в соцсети X.

«Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления», — написал он.

Ранее Бланар заявил, что Западу необходимо вернуться к уважению международного права и начать искать пути коммуникации с Россией. По его словам, западным странам когда-нибудь придется «простить все, что произошло».

До этого Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях Евросоюза (ЕС) против России. Он считает, что до санкций нужно решить проблему, которая связана с планом REPowerEU — он призван прекратить экспорту газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу.