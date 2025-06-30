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19:55, 30 июня 2025Бывший СССР

В МИД Украины резко ответили на призыв Словакии простить Россию

Сибига резко ответил главе МИД Словакии Бланару на призыв простить Россию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко раскритиковал призыв главы МИД Словакии Юрая Бланара простить Россию. Свою реакцию глава украинского дипведомства опубликовал в соцсети X.

«Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления», — написал он.

Ранее Бланар заявил, что Западу необходимо вернуться к уважению международного права и начать искать пути коммуникации с Россией. По его словам, западным странам когда-нибудь придется «простить все, что произошло».

До этого Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях Евросоюза (ЕС) против России. Он считает, что до санкций нужно решить проблему, которая связана с планом REPowerEU — он призван прекратить экспорту газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу.

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