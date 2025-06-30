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12:50, 30 июня 2025Россия

В Москве взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в Москве, огонь перекинулся на соседние здания
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Автомобиль взорвался на улице Плеханова в Москве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

На опубликованных изданием кадрах видно пожар рядом с административным зданием.

Очевидцы сообщили о двух взрывах. После них загорелось здание— огнем охвачен фасад первого, второго и третьего этажей. На месте работают спасатели и медики. Сведений о пострадавших на момент публикации материала нет.

По данным Telegram-канала «112», ЧП могло произойти из-за взрыва дизельного котла отопления.

Ранее в Курской области взорвался автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. Несмотря на то, что машина была уничтожена, людям удалось выжить. Пострадавших госпитализировали.

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