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19:45, 30 июня 2025Наука и техника

В России оценили эффективность реактивной «Герани»

Летчик Попов не исключил, что массовое применение «Гераней-3» перегрузит ПВО ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Массовое применение российских дронов-камикадзе «Герань-3» с реактивными двигателями может перегрузить систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность аппаратов оценил заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с News.ru.

По его словам, большая группа дронов может истощить систему ПВО на конкретном участке и перегрузить работу средств радиоэлектронной борьбы.

«В случае группового применения средств поражения они достигают своей максимальной эффективности, потому что все сбить невозможно, а система ПВО Украины сегодня достаточно ограниченная. Квалификация личного состава страдает, есть нехватка боеприпасов. Для нас плюс», — сказал Попов.

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Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в ходе ударов по военным объектам, расположенным в Харькове и Одессе. Аппараты получили компактные турбореактивные двигатели, которые обеспечивают скорость до 800 километров в час при пикировании.

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