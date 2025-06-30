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15:27, 30 июня 2025Россия

В российском городе захотели расширить круг выплат за увечья на СВО

В Петербурге захотели расширить круг выплат за увечья на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Санкт-Петербурге захотели расширить круг выплат за увечья на специальной военной операции (СВО). Проект постановления, по сведениям «Фонтанки», подготовил комитет по социальной политике.

В документ был добавлен пункт «Об оказании единовременной материальной помощи отдельным категориям лиц, принимающим участие в специальной военной операции и получившим ранение (контузию, травму, увечье)».

В пункте появились выплаты военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии России и имеющим специальное звание полиции. А также были внесены выплаты «лицам, направленным федеральным казенным учреждением "Военный комиссариат города Санкт-Петербурга" в добровольческие формирования».

Размер выплат такой же, какой был установлен в прошлом году: миллион рублей — при установлении инвалидности I группы, 750 тысяч рублей — при установлении инвалидности II и III групп, полмиллиона рублей — при получении ранения (контузии, травмы, увечья), которое не повлекло установления инвалидности.

Ранее сообщалось, что в Башкирии выплату за смерть бойца СВО смогут получить воспитавшие его люди.

ЖЗЛ
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