В российской торговой сети нашли сосиски с сальмонеллой

Shot: В Светофоре в продаже нашли сосиски с сальмонеллой

В российской торговой сети «Светофор» в продаже нашли молочные сосиски производителя АО «Останкинский МПК» с сальмонеллой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Shot Проверка».

Бактерии сальмонеллы также выявили в продукции ООО «Пензамол инвест» в мясной основе из индейки для котлет. Их продавали в одном из гипермаркетов другой торговой сети — «Маяк».

Как отмечает издание, сальмонеллез является опасным острым инфекционным заболеванием, которое вызывает расстройство работы желудочно-кишечного тракта, высокую температуру, диарею и интоксикацию.

Кроме того, в пробах вареной колбасы изготовителя ООО «Комбинат «Дубки» обнаружили листерии, которые наиболее опасны для беременных, так как могут вызывать выкидыши и преждевременные роды, а у новорожденных – сепсис и менингит. У взрослых листериоз также может привести к инфекционно-токсическому шоку.

Ранее сообщалось, что в купатах «Мясницкого ряда» нашли опасную бактерию листерию. А в купатах «Останкино» обнаружили антимикробный препарат сульфаниламид.