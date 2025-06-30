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21:42, 30 июня 2025Спорт

В Швейцарии заявили о готовности предоставить стадион клубам РФ для международных матчей

Сьон готов предоставить российским клубам стадион для международных матчей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Швейцарский футбольный клуб «Сьон» готов предоставить домашний стадион команды российским клубам для проведения международных матчей. Об этом ТАСС заявил президент «Сьона» Кристиан Константен.

Функционер заявил, что «Сьон» готов помочь россиянам в случае их допуска к международным турнирам. «Наш клуб делает все возможное ради мира», — заявил Константен.

23 июня «Сьон» заявил о планах провести товарищеский матч с петербургским «Зенитом». В клубе отметили, что это произойдет во время летних сборов команды. Швейцарский футбольный союз призвал «Сьон» отказаться от этой игры.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную. При этом белорусские сборные и клубы не отстранены от турниров. В их отношении введен запрет на проведение матчей в Белоруссии.

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