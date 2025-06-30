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12:28, 30 июня 2025Экономика

ВЦИОМ сообщил об удовлетворении россиян своей зарплатой

ВЦИОМ: Уровнем своих доходов удовлетворены 56 % работающих россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Больше половины работающих россиян (56 процентов) удовлетворены уровнем своих доходов, а по поводу самой работы высказали удовлетворение 79 процентов. О таких выводах из проведенного исследования сообщает ВЦИОМ.

При этом даже среди тех, кому материально живется плохо и очень плохо, работой удовлетворены 54 процента респондентов. Если же опрошенный высоко оценивает свое материальное положение, то удовлетворенность взлетает до 92 процентов.

Социологи делают выводы, что на столь существенную разницу между отношением к доходам и самой работе влияют нематериальные факторы. По их мнению, значительной части россиян нравится даже та работа, которая не приносит им достаточно денег.

Медианный размер желаемого дохода (то есть половина респондентов хочет получать больше, а половина — меньше) составил 96 882 рубля, что примерно соответствует среднемесячной заработной плате в марте.

Судя по тому, что 44 процента россиян все же не удовлетворены своим доходом, но при этом меньше половины хотят получать больше средней зарплаты по стране, большую часть россиян устраивает тот факт, что их зарплата меньше средней. Как отмечается в сообщении, оценка материального положения семьи не соотносится с суммой дохода. Так, работник с низким доходом может считать свое финансовое положение хорошим, а тот, у кого он в несколько раз выше, плохим.

Наибольшие зарплатные ожидания демонстрируют старшие миллениалы, а у молодежи, только выходящей на рынок труда, запросы достаточно скромные, что свидетельствует в пользу объективности их самооценки и понимании важности квалификации и образования.

Ранее исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что доля соискателей, готовых на снижение зарплаты, достигла минимальных за все время исследований 26 процентов. Ни в коем случае не готовы к падению дохода оказались 54 процента респондентов.

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