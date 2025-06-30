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20:34, 30 июня 2025Наука и техника

В автомобилях Ford не появится автопилот Tesla

Fortune: Компания Ford выбрала автопилот Waymo вместо Tesla из-за лидара
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американский автогигант Ford отказался от установки автопилота Tesla в свои автомобили. Об этом сообщает издание Fortune.

На фестивале в Аспене, штат Колорадо, генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что Tesla и Waymo добились значительного успеха в развитии беспилотных технологий. Фарли подтвердил слухи, что Ford обсуждал сотрудничество с обеими компаниями, и в итоге выбрал технологию Waymo.

«Для нас Waymo лучше», — заключил Фарли. Топ-менеджер объяснил, что технология автопилота Tesla опирается на камеру, а не на лидар — лазерный дальномер. Его глава Ford считает более продвинутым и полезным на дороге: «там, где камера будет полностью ослеплена, лидар будет видеть именно то, что находится перед вами».

Журналисты Fortune напомнили, что на выборе камер в качестве основы беспилотного пилотирования глава Tesla Илон Маск настоял много лет назад. В 2023 году Маск предложил компаниям лицензировать автопилот Tesla, чего пока не сделал ни один автопроизводитель. Ford вместе с Volkswagen развивала стартап по созданию автопилота Argo AI и вложила в него один миллиард долларов. Однако в 2022 году его закрыли.

В апреле Маск раскритиковал подход Waymo в создании автопилота. По его словам, автомобили этого бренда выпускаются в малых объемах, потому что лидары слишком дорогие.

В конце июня Маск заявил, что первая Tesla Model Y сама доехала до покупателя с завода.

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