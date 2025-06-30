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21:22, 30 июня 2025Силовые структуры

Задержанных в Екатеринбурге членов ОПГ проверят на причастность к массовому отравлению

РИАН: Задержанных на Урале проверят на причастность к отравлению 44 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Задержанных в Екатеринбурге членов организованной преступной группировки (ОПГ) проверят на причастность к массовому отравлению алкоголем на Урале в 2021 году, жертвами которого стали 44 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были одни из задержанных», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что группировка владела сетью киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция. Встречи членов ОПГ проводились в ресторане «Баку Плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. 29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу троих фигурантов этого дела. Еще троим продлили на 72 часа срок содержания в СИЗО.

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