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19:28, 30 июня 2025Спорт

Заслуженный тренер СССР по вольной борьбе отказался считать ММА видом спорта

Заслуженный тренер СССР по борьбе Гусейнов отказался считать ММА видом спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Магомед Гусейнов выступил с критикой смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Гусейнов отказался считать ММА видом спорта. «Человека бить разве можно за деньги?! Это для меня абсолютно нет. Никакой морали в этом виде спорта нет!» — заявил он.

Он рассказал, что постоянно спорил насчет ММА с Абдулманапом Нурмагомедовым — отцом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. «Все эти бойцы — выигрывают те, кто может в ногу проходить, класть на лопатки и бить. Благодаря вольной борьбе», — добавил Гусейнов.

В октябре 2022 года трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отказался считать ММА видом спорта. Он сравнил их со смесью водки с пивом.

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