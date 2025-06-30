Заслуженный тренер СССР по вольной борьбе отказался считать ММА видом спорта

Заслуженный тренер СССР по борьбе Гусейнов отказался считать ММА видом спорта

Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Магомед Гусейнов выступил с критикой смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Гусейнов отказался считать ММА видом спорта. «Человека бить разве можно за деньги?! Это для меня абсолютно нет. Никакой морали в этом виде спорта нет!» — заявил он.

Он рассказал, что постоянно спорил насчет ММА с Абдулманапом Нурмагомедовым — отцом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. «Все эти бойцы — выигрывают те, кто может в ногу проходить, класть на лопатки и бить. Благодаря вольной борьбе», — добавил Гусейнов.

В октябре 2022 года трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отказался считать ММА видом спорта. Он сравнил их со смесью водки с пивом.

