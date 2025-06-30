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14:50, 30 июня 2025Мир

Зеленского обвинили в ослаблении одной социальной сферы Франции

Филиппо: Поддержка Зеленского ослабляет медицинскую поддержку Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды президенту Украины Владимиру Зеленскому и сокращая медицинскую поддержку своего населения. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому (...) люди [французы] страдают от тяжелых методов лечения! Чудовищно!» — написал он.

Таким образом политик прокомментировал заявление главы Национального фонда медицинского страхования Франции Томаса Фатома об отмене поддержки больных раком во время ремиссии.

Ранее Филиппо призвал прекратить выписывать чеки Украине. По его словам, необходимо, чтобы Франция прекратила разорять себя в тот момент, когда ей так нужны деньги.

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