Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:51, 1 июля 2025Из жизни

110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

PB: 110-летняя Максин Шульц из США назвала активность секретом долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sophia Marschall / Post Bulletin

Жительница США отпраздновала 110-й день рождения и назвала активный образ жизни секретом долголетия. Об этом сообщает Post Bulletin (PB).

Максин Шульц, проживающая в городе Рочестер, штат Миннесота, родилась 20 июня 1915 года. Женщина призналась, что ее дата рождения приносит ей множество мелких неприятностей. В больнице годом рождения американки часто по ошибке записывают 1955, так как не могут поверить в ее настоящий возраст. При заказе лекарств по телефону, ей также приходится специально уточнять дату, потому что в компьютерных системах 1915 года просто нет.

До 109 лет Шульц жила одна, время от времени пользуясь помощью родных. Однако за последний год она несколько раз упала и решила переехать в пансионат для пожилых. Женщина призналась, что у нее нет какого-то особого секрета долголетия, который стоит раскрыть. Она говорит, что нужно жить день за днем и оставаться активной. «Я просто чем-то занята весь день. Вот в чем дело. Не могу просто сидеть и ничего не делать», — сказала Щульц.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Супердолгожительница каждый день решает головоломки, слушает любимые аудиокниги про приключения на Диком Западе и занимается другими любимыми делами.

В 1940-х годах Шульц работала в хозяйственном магазине, потом 15 лет в супермаркете сети JCPenney, а затем еще 15 лет была поварихой в школах округа. Она была замужем, но овдовела в 1972 году. Вместе с мужем Шульц воспитала двоих приемных детей, которые вместе с друзьями пришли поздравить ее с очередным днем рождения.

Ранее 100-летние сестры-близнецы из США раскрыли секрет долголетия. Они заявили, что прожили так долго благодаря спорту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Россиянин готовил покушение на бойца «Спарты» по заказу Киева

    Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Россиянин похитил бывшую девушку из подъезда ее дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости