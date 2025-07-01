110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

PB: 110-летняя Максин Шульц из США назвала активность секретом долголетия

Жительница США отпраздновала 110-й день рождения и назвала активный образ жизни секретом долголетия. Об этом сообщает Post Bulletin (PB).

Максин Шульц, проживающая в городе Рочестер, штат Миннесота, родилась 20 июня 1915 года. Женщина призналась, что ее дата рождения приносит ей множество мелких неприятностей. В больнице годом рождения американки часто по ошибке записывают 1955, так как не могут поверить в ее настоящий возраст. При заказе лекарств по телефону, ей также приходится специально уточнять дату, потому что в компьютерных системах 1915 года просто нет.

До 109 лет Шульц жила одна, время от времени пользуясь помощью родных. Однако за последний год она несколько раз упала и решила переехать в пансионат для пожилых. Женщина призналась, что у нее нет какого-то особого секрета долголетия, который стоит раскрыть. Она говорит, что нужно жить день за днем и оставаться активной. «Я просто чем-то занята весь день. Вот в чем дело. Не могу просто сидеть и ничего не делать», — сказала Щульц.

Супердолгожительница каждый день решает головоломки, слушает любимые аудиокниги про приключения на Диком Западе и занимается другими любимыми делами.

В 1940-х годах Шульц работала в хозяйственном магазине, потом 15 лет в супермаркете сети JCPenney, а затем еще 15 лет была поварихой в школах округа. Она была замужем, но овдовела в 1972 году. Вместе с мужем Шульц воспитала двоих приемных детей, которые вместе с друзьями пришли поздравить ее с очередным днем рождения.

Ранее 100-летние сестры-близнецы из США раскрыли секрет долголетия. Они заявили, что прожили так долго благодаря спорту.