41-летняя звезда «Универа» снялась в купальнике под водой

Российская актриса Наталья Рудова снялась в черном купальнике под водой

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой в окруженном пальмами бассейне под открытым небом. Она позировала в слитном черном купальнике с глубокими вырезами и с распущенными волосами.

При этом знаменитость продемонстрировала, как плавает под водой. В свою очередь, подробности и локацию съемки она раскрывать не стала.

В июне Наталья Рудова вышла в свет с сумкой за 354 тысячи рублей.