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10:36, 1 июля 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» снялась в купальнике под водой

Российская актриса Наталья Рудова снялась в черном купальнике под водой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой в окруженном пальмами бассейне под открытым небом. Она позировала в слитном черном купальнике с глубокими вырезами и с распущенными волосами.

При этом знаменитость продемонстрировала, как плавает под водой. В свою очередь, подробности и локацию съемки она раскрывать не стала.

В июне Наталья Рудова вышла в свет с сумкой за 354 тысячи рублей.

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