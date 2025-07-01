Американцы обеспокоились возможным крахом США

YouGov: Почти половина американцев сочла вероятным экономический крах США

Почти половина американцев (45 процентов) сочли вероятным полный экономический крах США через десять лет. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Столько же процентов опрошенных считают, что США, скорее всего, перестанут быть мировой сверхдержавой. «Большинство (56 процентов) американцев согласны с тем, что США находятся в конституционном кризисе», — сказано в публикации.

Опрос проводился с 16 по 18 июня 2025 года в нем приняли участие 1111 взрослых граждан США. Выборка была взвешена по полу, возрасту, расе, образованию, президентским выборам 2024 года, явке на выборах 2020 года и президентским выборам, базовой партийной идентификации и текущему статусу регистрации избирателей.

Ранее стало известно, что доля граждан США, испытывающих сильную гордость за страну, достигла рекордно низкого значения в 58 процентов по сравнению с 91 процентом в 2004 году. Доля гордящихся страной граждан США за последний год особенно сильно упала среди сторонников Демократической партии (с 62 до 36 процентов) и политически независимых американцев (с 60 до 53 процентов). Также отмечается, что данный показатель уменьшается с каждым последующим поколением граждан: от 83 процентов среди родившихся в 1946 году и ранее до 41 процента среди представителей поколения Z (1997-2012 годы рождения).