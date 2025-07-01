Apple собрались признать монополистом в США

Reuters: Apple ответит в суде на обвинения в создании монополии на рынке США

Корпорация Apple не смогла закрыть дело о незаконном доминировании на американском рынке смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

30 июня окружной судья США Жюльен Нилс отклонил ходатайство Apple, в котором компания попросила закрыть дело о подозрении IT-гиганта в создании монополии. Таким образом, корпорации придется ответить в суде на обвинения Министерства юстиции США.

Иск против компании Тима Кука был подан в марте 2024 года. Минюст считает, что Apple добилась доминирующего положения на американском рынке благодаря различным ограничениям разработчиков приложений и техническим препятствиям сторонних сервисов. Министерство юстиции, а также ряд штатов и Вашингтон призвали заставить компанию отказаться от подобной практики. Apple могут признать монополистом на местном рынке смартфонов.

Журналисты Reuters заметили, что дело было инициировано еще во время администрации бывшего президента США Джо Байдена. С подобными исками также должны столкнуться Alphabet, Amazon и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). В Минюсте отказались комментировать произошедшее.

В конце июня южнокорейская корпорация LG полностью прекратила поддержку своих смартфонов. С мобильного рынка компания ушла еще в 2021 году.