Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:58, 1 июля 2025Наука и техника

Apple собрались признать монополистом в США

Reuters: Apple ответит в суде на обвинения в создании монополии на рынке США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple не смогла закрыть дело о незаконном доминировании на американском рынке смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

30 июня окружной судья США Жюльен Нилс отклонил ходатайство Apple, в котором компания попросила закрыть дело о подозрении IT-гиганта в создании монополии. Таким образом, корпорации придется ответить в суде на обвинения Министерства юстиции США.

Иск против компании Тима Кука был подан в марте 2024 года. Минюст считает, что Apple добилась доминирующего положения на американском рынке благодаря различным ограничениям разработчиков приложений и техническим препятствиям сторонних сервисов. Министерство юстиции, а также ряд штатов и Вашингтон призвали заставить компанию отказаться от подобной практики. Apple могут признать монополистом на местном рынке смартфонов.

Журналисты Reuters заметили, что дело было инициировано еще во время администрации бывшего президента США Джо Байдена. С подобными исками также должны столкнуться Alphabet, Amazon и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). В Минюсте отказались комментировать произошедшее.

В конце июня южнокорейская корпорация LG полностью прекратила поддержку своих смартфонов. С мобильного рынка компания ушла еще в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд решил судьбу бывшего замглавы Минобороны Иванова

    В СК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Юрия Дудя

    В российском регионе ввели режим ЧС

    Российская пенсионерка попалась на краже сумки в аэрпорту

    На МКАД столкнулись 11 автомобилей

    МИД России потребовал немедленно освободить задержанных в Баку российских журналистов

    Села в российском регионе затопило из-за ливня

    Мишустин оценил темпы роста МРОТ

    Раскрыта сумма миллиардного ущерба от теракта в «Крокусе»

    Заболотный перешел в «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости