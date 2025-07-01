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17:32, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев пошутил о стоящем на рабочем месте телефоне из Кремля

Блогер Лебедев пошутил, что ему звонят из Кремля по специальному телефону
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: видео группы «Просто Мария Кравченко» во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в шутку заявил, что у на рабочем месте стоит специальный телефон, по которому ему звонят из Кремля. Об этом он сказал в выпуске шоу «Альбом воспоминаний», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Ведущая шоу, юмористка Мария Кравченко показала блогеру его фотографию, сделанную в «Студии дизайна Артемия Лебедева». Лебедев вспомнил, что снимок сделали во время того, как он записывал один из первых выпусков обзоров новостей. Дизайнер обратил внимание на черный телефон, стоящий справа от него.

«Мой любимый аппарат, где мне звонят из Кремля во время моей передачи и делают мне замечания, если меня заносит не в ту сторону», — поиронизировал блогер.

Ранее Лебедев поблагодарил Бога за то, что у России есть ядерное оружие. По его словам, из-за этого на страну никто не сможет напасть просто так.

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