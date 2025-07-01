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16:22, 1 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Будущее российско-азербайджанских отношений спрогнозировали

Эксперт РСМД Лазович: Для сотрудничества России и Азербайджана нет препятствий
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Для сотрудничества России и Азербайджана нет серьезных препятствий и противоречий, которые мешали бы взаимодействию стран. На это указал в комментарии «Ленте.ру» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

«Я бы не сказал, что между нашими странами есть серьезные разногласия. Скорее это ряд шероховатостей и точек напряжения», — подчеркнул он.

В связи с этим, по словам Милана Лазовича, сейчас можно надеяться, что последние события, задержания в России и Азербайджане и последовавший дипломатический скандал, не отразятся на развитии кооперации. Стороны заинтересованы в реализации различных совместных проектов, таких как международный транспортный коридор «Север — Юг», добавил эксперт.

Ранее в России потребовали отпустить семерых журналистов «Sputnik Азербайджан», которые были задержаны в Баку. С соответствующим требованием выступила медиагруппа «Россия сегодня», которой принадлежит агентство.

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