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16:36, 1 июля 2025Экономика

Евро подорожал до 11-летнего максимума

Bloomberg: Курс евро к юаню вырос до максимального с июня 2014 года уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Jason Lee / Reuters

Курс евро 30 июня 2025 года укрепился относительно юаня до максимального с июня 2014 года уровня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Валюта Европейского союза подорожала до 8,44 юаня. Ее рост в этом году оценивается в 12 процентов. При этом подчеркивается, что хотя и юань, и евро выиграли от ослабления доллара, второй показал более значительный рост. Вдобавок юань ослаб по отношению ко многим основным валютам на фоне желания Китая увеличить экспорт в период глобальных торговых потрясений.

В такой ситуации сильный курс евро относительно юаня может создать благоприятные условия для Пекина, так как китайские экспортеры ищут другие рынки, чтобы смягчить влияние пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп.

В конце июня издание Reuters сообщило, что опасения по поводу того, что Федеральная резервная система США потеряет независимость из-за политики Белого дома, скверно сказались на вере инвесторов в надежность доллара. В результате «американец» рухнул до многолетних минимумов относительно евро и швейцарского франка.

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