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08:20, 1 июля 2025Экономика

Евросоюзу спрогнозировали потерю четверти импорта удобрений из России

Евростат: ЕС может потерять четверть месячного импорта российских удобрений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Европейский союз (ЕС) из-за новых заградительных мер против России может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет больше платить за их поставки. Такой сценарий спрогнозировали в Евростате, передает РИА Новости.

При этом Россия только в апреле этого года поставила в Евросоюз 376 тысяч тонн удобрений — это 27 процентов от всех европейских закупок. Доля российских компаний варьируется в зависимости от типа удобрений: они поставляют около 18 процентов калийных удобрений, 29 процентов азотных и 33 процента смешанных.

Во второй половине мая 2025-го Европарламент большинством голосов утвердил поэтапный ввод пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. Ожидается, что с июля тарифы поднимутся до 40-45 евро за тонну, а к 2035-му достигнут 100 процентов от таможенной стоимости. Несмотря на протесты крупных отраслевых профсоюзов, в ЕК не стали прислушиваться к возражениям участников рынка, указав, что негативный эффект для местных фермеров наступит не раньше следующего года.

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