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20:53, 1 июля 2025Наука и техника

Microsoft призвали продлить поддержку Windows 10

Активисты PIRG призвали Microsoft бесплатно продлить поддержку Windows 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Руководители «Группы исследования общественных интересов» (PIRG) призвали Microsoft без условий продлить поддержку Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

В открытом письме от некоммерческой североамериканской организации к главе корпорации Сатье Наделле говорится, что завершение поддержки операционной системы (ОС) — «плохая сделка как для пользователей, так и Microsoft». В PIRG отметили, что многие владельцы персональных компьютеров (ПК) не смогут обновиться до Windows 11. По мнению активистов, 400 миллионов девайсов будут выброшены, и Microsoft не сможет достичь своих целей по устойчивому развитию.

«Электронные отходы уже являются самой быстрорастущей частью потока муниципальных отходов в США», — заметили в организации. В заключении в PIRG призвали Наделлу предоставить бесплатную поддержку пользователям Windows 10 после анонсированной даты окончания обслуживания — 14 октября 2025 года. В октябре 2023 года PIRG уже обращалась в Microsoft — тогда завершение обслуживания Windows 10 сравнили с катастрофой.

Журналисты Neowin отметили, что Microsoft будет обновлять ПК с Windows 10 за 30 долларов (2,4 тысячи рублей) в год. Также бесплатное обновление получат те, кто подключит функцию резервного копирования. Как отметили авторы медиа, ранее специалисты Canalys предсказали, что из-за окончания поддержки ОС будет выброшено около 240 миллионов компьютеров.

В начале июля специалисты StatCounter заметили, что доля Windows 10 среди всех операционных систем Microsoft резко упала — с 48,9 до 53,2 процента.

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