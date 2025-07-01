Microsoft призвали продлить поддержку Windows 10

Активисты PIRG призвали Microsoft бесплатно продлить поддержку Windows 10

Руководители «Группы исследования общественных интересов» (PIRG) призвали Microsoft без условий продлить поддержку Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

В открытом письме от некоммерческой североамериканской организации к главе корпорации Сатье Наделле говорится, что завершение поддержки операционной системы (ОС) — «плохая сделка как для пользователей, так и Microsoft». В PIRG отметили, что многие владельцы персональных компьютеров (ПК) не смогут обновиться до Windows 11. По мнению активистов, 400 миллионов девайсов будут выброшены, и Microsoft не сможет достичь своих целей по устойчивому развитию.

«Электронные отходы уже являются самой быстрорастущей частью потока муниципальных отходов в США», — заметили в организации. В заключении в PIRG призвали Наделлу предоставить бесплатную поддержку пользователям Windows 10 после анонсированной даты окончания обслуживания — 14 октября 2025 года. В октябре 2023 года PIRG уже обращалась в Microsoft — тогда завершение обслуживания Windows 10 сравнили с катастрофой.

Журналисты Neowin отметили, что Microsoft будет обновлять ПК с Windows 10 за 30 долларов (2,4 тысячи рублей) в год. Также бесплатное обновление получат те, кто подключит функцию резервного копирования. Как отметили авторы медиа, ранее специалисты Canalys предсказали, что из-за окончания поддержки ОС будет выброшено около 240 миллионов компьютеров.

В начале июля специалисты StatCounter заметили, что доля Windows 10 среди всех операционных систем Microsoft резко упала — с 48,9 до 53,2 процента.