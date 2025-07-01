«Гелендваген» Шихлинского врезался в автомобиль при попытке скрыться

Автомобиль Шихлинского врезался в стоявшую сзади машину при попытке скрыться

«Гелендваген» лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского врезался в стоявшую сзади машину при попытке скрыться. Об этом сообщает E1.RU в Telegram-канале.

Отмечается, что Mercedes-Benz G-класса, в котором ехали Шахин Шихлинский с сыном, заблокировали спереди силовики. Автомобиль попытался сдать назад, но там была другая иномарка.

«Я ехал по своим делам. Светофор загорелся, я поворачивал туда, и тут все перегородили, и он начал задним ходом сдавать. Задел еще одну машину», — рассказал водитель Toyota Camry.

О задержании Шихлинского стало известно 1 июля. Информацию подтвердили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой. О причинах задержания там не сообщили.