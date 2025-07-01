Концерт Мэрилина Мэнсона отменили из-за обвинений в изнасилованиях

В Великобритании концерт Мэрилина Мэнсона отменили по требованию активистов

В Великобритании отменили выступление певца Мэрилина Мэнсона из-за обвинений в изнасилованиях. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации источника, концерт в рамках тура One Assassination Under God должен был пройти в городе Брайтон 29 октября, однако он был отменен из-за давления местных активистов, которые объединились под слоганом «Никакой сцены для абьюзеров». Всем зрителям, успевшим купить билеты, вернут деньги.

В дело вмешался также депутат от Партии зеленых Сиан Берри, которая поддержала общественников, написав письмо главе городского совета Брайтона Белле Санки. По ее словам, концерт Мэнсона в городе противоречил бы «общеизвестным ценностям».

Ранее стало известно, что Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину в плевке в женщину во время концерта.