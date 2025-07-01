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18:56, 1 июля 2025Культура

МИД Азербайджана жестко высказался об отмене концерта Басты

Глава МИД Азербайджана выразил удивление словами Швыдкого о концерте Басты
Андрей Шеньшаков

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / Getty Images

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил специальному представителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, осудившему отмену концертов российских исполнителей в стране. Официальное заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Гаджизаде сообщил, что Азербайджан не считает приемлемыми слова Швыдкого. Также он отметил, что власти страны считают адекватным шагом срыв выступлений звезд из России в Баку и других городах.

«Слова о том, что отмена российских культурных мероприятий "обедняет культурный ландшафт Азербайджана" вызывают удивление. Не думаем, что концерты таких певцов, как Баста, обедняют нашу культурную среду», — говорится в заявлении.

Михаил Швыдкой накануне сказал, что Россия не намерена запрещать азербайджанскую культуру в ответ на действия официальных лиц Баку.

Ранее стало известно, что Азербайджан начал информационную кампанию против России после скандальных задержаний в Екатеринбурге.

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