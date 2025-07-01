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12:20, 1 июля 2025Силовые структуры

В Екатеринбурге арестовали четвертого фигуранта дела о давних убийствах

В Екатеринбурге заключили под стражу подозреваемого в убийствах члена ОПГ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Бакира Сафарова по обвинению в расправе, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС.

Сафаров будет находиться в СИЗО до 19 июля.

Ранее суд взял под стражу Акифа, Аяза и Мазахира Сафаровых.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

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