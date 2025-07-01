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00:34, 1 июля 2025Мир

На Западе призвали освободить журналистов Sputnik Азербайджан

Ирландский журналист Боуз призвал освободить сотрудников Sputnik Азербайджан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал немедленно освободить журналистов агентства Sputnik Азербайджан, позволив им заниматься своей работой.

«Первый вопрос, который мы должны задать, заключается в том, почему им мешают делать именно это?» — задался вопросом журналист.

Ранее сообщалось, что полиция Азербайджана задержала главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвиняют в сотрудничестве с ФСБ.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришли правоохранители. Полицейские перекрыли вход в здание редакции и въезд на парковку.

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