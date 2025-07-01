Назван ключевой общий интерес России и Азербайджана

Эксперт РСМД Лазович: РФ и Азербайджан заинтересованы в экономических проектах

Россия и Азербайджан заинтересованы в совместных экономических проектах, которые важны для всего Южного Кавказа. На это указал в комментарии «Ленте.ру» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

«Стабильные отношения между Россией и Азербайджаном важны для всей региональной динамики и экономических связей на Южном Кавказе», — подчеркнул он.

Среди подобных проектов, по словам Милана Лазовича, выделяется международный транспортный коридор Север — Юг, который проходит через территорию Азербайджана и соединяет Россию и Индию. При этом на данный момент в отношениях двух стран преобладают эмоции, но можно надеяться на будущее сотрудничество, заключил эксперт.

Ранее Милан Лазович спрогнозировал влияние дипломатического скандала на отношения двух стран. По его мнению, много факторов приведут к сотрудничеству России и Азербайджана в будущем.