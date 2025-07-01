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00:49, 1 июля 2025Бывший СССР

Несколько мужчин покинули Украину по документу с подписью российского императора

Восемь мужчин покинули Украину по документу с подписью Александра III
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Нескольким мужчинам удалось покинуть Украину, предъявив в Львовской областной военной администрации письмо от несуществующей гражданской организации, подписанное российским императором Александром III. Об этом сообщает украинский портал NGL.media.

«Львовская областная военная администрация (ЛОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации — с подписью, как насмешка, российского императора Александра III», — уточняется в материале.

Отмечается, что на письме стояла печать с изображением логотипа «Газпромбанка». При помощи этого подложного документа из страны выехали восемь мужчин, в числе которых руководитель и основатель «Благотворительного фонда Степана Бандеры» (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что число покинувших беженцами страну граждан достигло 6,9 миллиона.

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