Одна вещь боксеров неожиданно стала модной

Marie Claire: Боксерские кроссовки стали модными в 2025 году

Одна вещь боксеров неожиданно стала трендом 2025 года. Об этом сообщает Marie Claire.

Речь идет о боксерских кроссовках — высокая обувь на шнуровке с плоской подошвой. Причем носят модную обувь не только со спортивными вещами, но и с повседневными и женственными образами.

Отмечается, что подобная обувь уже появилась в ассортименте многих мировых брендов, среди которых Stella McCartney, LaQuan Smith и Puma.

Ранее в июне сообщалось, что один модный в 1990-х годах предмет гардероба также стал трендом летом 2025 года. Актуальными оказались топы-бандо, которые были популярны в 1990-х годах. В свою очередь, редакторы обратили внимание на то, что необходимо правильно стилизовать данные изделия.