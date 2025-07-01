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15:21, 1 июля 2025Ценности

Одна вещь боксеров неожиданно стала модной

Marie Claire: Боксерские кроссовки стали модными в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: John McCoy / GettyImages

Одна вещь боксеров неожиданно стала трендом 2025 года. Об этом сообщает Marie Claire.

Речь идет о боксерских кроссовках — высокая обувь на шнуровке с плоской подошвой. Причем носят модную обувь не только со спортивными вещами, но и с повседневными и женственными образами.

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Отмечается, что подобная обувь уже появилась в ассортименте многих мировых брендов, среди которых Stella McCartney, LaQuan Smith и Puma.

Ранее в июне сообщалось, что один модный в 1990-х годах предмет гардероба также стал трендом летом 2025 года. Актуальными оказались топы-бандо, которые были популярны в 1990-х годах. В свою очередь, редакторы обратили внимание на то, что необходимо правильно стилизовать данные изделия.

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