Остекление нового ЖК в Москве не выдержало летних дождей

Жильцы домов от компании «Выбор» пожаловались на некачественные балконы

Дожди, которые накрыли столичный регион в последние несколько дней, снова выявили недостатки в новом жилом комплексе «Академик» от застройщика «Выбор» в Троицком административном округе Москвы. Владельцы квартир в новостройках снова стали массово жаловаться на протекающие балконы, выяснил корреспондент «Ленты.ру».

В некоторых случаях на окнах не хватало уплотнительных резинок, иногда их менял застройщик, а многие устраняли недостатки ремонта за свой счет. Причем проблема тянется уже не первую неделю: после сильных дождей в начале июня владельцы квартир тоже массово жаловались на протечки. Некоторые публиковали в домовом чате видео с последствиями ливней, но авторов быстро удаляли из обсуждения. Сейчас владельцы квартир опасаются, что если проблема с балконами не решится до холодов, то в щели будет попадать снег и «там все разворотит».

Проблема с протечками на балконах — не единственная. Жильцы рассказывают и о том, что сами балконные двери попросту не закрываются как нужно. В одной из квартир есть большая щель между проемом и потолком. Застройщик обещал починить ее еще в конце мая, но ничего так и не произошло. Причем заселение нового ЖК еще не закончилось, так что, вероятно, подобных случаев станет еще больше.

Ранее стало известно о проблемах с лифтами в «Академике»: в домах 12 и 14 по Городской улице могут одновременно не работать и грузовой, и пассажирский лифты.