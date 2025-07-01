Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 1 июля 2025Экономика

Остекление нового ЖК в Москве не выдержало летних дождей

Жильцы домов от компании «Выбор» пожаловались на некачественные балконы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дожди, которые накрыли столичный регион в последние несколько дней, снова выявили недостатки в новом жилом комплексе «Академик» от застройщика «Выбор» в Троицком административном округе Москвы. Владельцы квартир в новостройках снова стали массово жаловаться на протекающие балконы, выяснил корреспондент «Ленты.ру».

В некоторых случаях на окнах не хватало уплотнительных резинок, иногда их менял застройщик, а многие устраняли недостатки ремонта за свой счет. Причем проблема тянется уже не первую неделю: после сильных дождей в начале июня владельцы квартир тоже массово жаловались на протечки. Некоторые публиковали в домовом чате видео с последствиями ливней, но авторов быстро удаляли из обсуждения. Сейчас владельцы квартир опасаются, что если проблема с балконами не решится до холодов, то в щели будет попадать снег и «там все разворотит».

Проблема с протечками на балконах — не единственная. Жильцы рассказывают и о том, что сами балконные двери попросту не закрываются как нужно. В одной из квартир есть большая щель между проемом и потолком. Застройщик обещал починить ее еще в конце мая, но ничего так и не произошло. Причем заселение нового ЖК еще не закончилось, так что, вероятно, подобных случаев станет еще больше.

Ранее стало известно о проблемах с лифтами в «Академике»: в домах 12 и 14 по Городской улице могут одновременно не работать и грузовой, и пассажирский лифты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

    После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

    Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

    Доктора Мясникова укусила сова

    Зеленский одобрил создание трибунала против России

    Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости