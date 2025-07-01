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17:53, 1 июля 2025Наука и техника

Открыта удивительная польза кишечных бактерий

Nature Microbiology: Бактерии из кишечника человека помогают бороться с PFAS
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Ученые Кембриджского университета выявили уникальные свойства ряда кишечных микробов: они способны быстро поглощать и выводить из организма PFAS — так называемые «вечные химикаты», которые накапливаются в тканях и связаны с риском развития рака, бесплодия и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

В эксперименте девять видов бактерий, встречающихся в кишечнике человека, были пересажены мышам с «очеловеченной» микрофлорой. После попадания PFAS в организм мышей бактерии абсорбировали от 25 до 74 процентов вредных соединений в течение нескольких минут, после чего вещества выводились с калом. Причем микробы сохраняли эффективность даже при высоких дозах токсинов, формируя защитные скопления.

По словам авторов, это первое подтверждение того, что микрофлора может помогать организму справляться с PFAS. Ученые уже основали стартап Cambiotics и разрабатывают пробиотики на основе этих бактерий, которые в будущем помогут снижать концентрацию токсинов у людей.

Ранее выяснилось, что обычная пищевая клетчатка может способствовать выведению из организма PFAS. Прием бета-глюкана на протяжении четырех недель снизил уровень токсинов в крови участников исследования в среднем на восемь процентов.

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