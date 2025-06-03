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17:00, 3 июня 2025Наука и техника

Определен легкий способ очищения организма от канцерогенов

Environmental Health: Клетчатка выводит из организма токсичные соединения PFAS
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Обычная пищевая клетчатка может помогать выводить из организма так называемые «вечные химикаты» — токсичные соединения PFAS, которые накапливаются в тканях, нарушают работу гормональной системы и повышают риск онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Бостонского университета, опубликовавшие результаты работы в журнале Environmental Health.

В эксперименте приняли участие 72 мужчины с измеримым уровнем PFAS в крови. Часть из них в течение четырех недель принимала по одной капсуле бета-глюкана (тип клетчатки из овса, грибов и семян) трижды в день перед едой. Контрольная группа получала рисовую добавку. К концу эксперимента у первой группы уровень двух наиболее опасных видов PFAS — PFOA и PFOS — снизился в среднем на 8 процентов.

Как объясняют ученые, PFAS попадают в организм через упаковки, посуду с антипригарным покрытием и загрязненную воду, после чего накапливаются во внутренних органах. Исследование показало, что клетчатка образует гель, который препятствует всасыванию желчных кислот в кишечнике — именно с ними PFAS попадают в кровь. Таким образом, токсины выводятся с отходами и не успевают причинить серьезный вред.

Авторы подчеркивают: не вся клетчатка дает такой эффект, и необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее это первое подтверждение, что с «вечными химикатами» можно бороться с помощью диеты.

Ранее ученые уже описывали пользу клетчатки в защите от метаболических нарушений и связанных с ними заболеваний. Один из крупнейших метаанализов показал, что именно клетчатка в составе цельных продуктов помогает замедлить усвоение сахара, снижая риск развития диабета 2 типа.

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