В России высказались о возможности восстановления отношений с Азербайджаном

Водолацкий: Не сомневаюсь, что неразбериха в отношениях Москвы и Баку пройдет

Неразбериха в отношениях России и Азербайджана пройдет, потому что очень многое связывает Москву и Баку, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. О возможности восстановления отношений депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

Я не сомневаюсь в том, что вся эта неразбериха пройдет. Потому что очень много чего нас связывают Виктор Водолацкий первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

«У нас сегодня есть определенные напряженности, которые, я думаю, будут переведены в русло замораживания, а затем уже переговоров», — предположил Водолацкий.

По словам депутата, конфликтные вопросы решатся в тот момент, когда представители двух стран сядут за стол переговоров.

«Ситуация, конечно, не ординарная. Азербайджан и Россия всегда поддерживали дружеские отношения. Нас связывают многие экономические программы, проекты, подписаны десятки мер, прав, соглашений, которые направлены на развитие экономик двух государств. Много контактов, в том числе родственных, между Азербайджаном и Россией. Но в последние годы, когда Азербайджан выбрал путь большего взаимодействия с Турцией и думает о Великом Туране, естественно, это начинает влиять на наши отношения», — рассказал Водолацкий.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Анкара, с которой сближается Баку, — это член Североатлантического альянса. Он также добавил, что представители натовских спецслужб находятся на территории Турции, в том числе они бывают и в рамках турецких делегаций на территории Азербайджана.

«Простые граждане же хотят взаимодействовать с Россией, потому что огромное количество граждан России являются азербайджанцами по национальности, много родственников, как я уже сказал», — заключил он.

Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня после задержания в Екатеринбурге граждан республики по причине возможной причастности к серии убийств в 2000-е годы.

В свою очередь, Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России, а азербайджанская полиция остановила работу российского агентства Sputnik в Баку.