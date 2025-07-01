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18:30, 1 июля 2025Силовые структуры

Полиция заинтересовалась историей с сожженными после проигрыша в казино гениталиями

В Сочи проверят сообщение о мужчине, якобы прижегшем себе гениталии утюгом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Сочи полицейские проверят сообщение о мужчине, который якобы обжег себе утюгом гениталии из-за проигрыша в казино. Об этом сообщает РИА Новости.

В полицию города уже поступила информация из больницы. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что с ожогами был экстренно госпитализирован некий чиновник из Башкирии. Медики диагностировали у него инфицированный контактный ожог живота, паха, обоих бедер, полового члена и мошонки, ягодиц второй и третьей степени, а также ожоги 12 процентов площади тела и множественные ушибленные раны головы, гематомы лица, рук и ног.

Изначально пострадавший заявил медикам, что сам нанес себе увечья, якобы не совладав с эмоциями после крупного проигрыша в казино. Однако травмы ему мог нанести его знакомый, с которым они вместе отдыхали на курорте.

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