Посольство Ирана ответило на обвинения в подготовке атак на евреев в Германии

Посольство Ирана отвергло обвинения в подготовке атак на евреев в Германии

Посольство Ирана в Берлине отвергло обвинения в подготовке атак на евреев на территории Германии. Об этом сообщает Reuters.

«Эти необоснованные и опасные обвинения, по-видимому, являются частью преднамеренной кампании по отвлечению внимания общественности», — отметили представители посольства в электронном письме.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Иран мог готовить на территории Германии теракты против евреев, завербовав датчанина с иранскими корнями.

В рамках расследования полиция задержала датчанина Али С., предположительно, разведывавшего возможные цели для атаки в Берлине и фотографировавшего объекты, связанные с еврейской общиной.

