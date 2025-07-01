Хирург Евич о ситуации на фронте: Бойцы с АК даже дойти до врага не могут

Хирург с фронтовым опытом от Донбасса до Сирии Юрий Евич в беседе с «Царьградом» раскрыл реалии современной войны, а также порассуждал об основным проблемах на фронте.

По его словам, сейчас бойцы Вооруженных сил (ВС) России, вооруженные автоматами Калашникова (АК), даже дойти до врага не могут. «Мы с этими "калашами" — как с саблями», — передал Евич слова одного из штурмовиков, согласившись с ними.

Доктор указал, что украинские солдаты сейчас выстраивают линии дронов на линии боевого соприкосновения. Целью такой тактики является создание так называемой 10-километровой зоны смерти. Согласно тактике, если боец задержался на открытом пространстве хотя бы на 15 минут — он будет уничтожен. Как отмечает Евич, такая стратегия противника эффективна, а пехота в связи с ее использованием просто исчезает. Он пояснил, что она либо не доходит, либо уничтожается на подступах.

Кроме того, врач развеял и миф о том, что дробовики способны уничтожать дроны. Он заверил, что это невозможно из-за маневренности и малозаметности БПЛА. При этом настоящей защитой он назвал системы радиоэлектронной борьбы, которые, признался он, есть сейчас не у всех.

Евич добавил, что существует и большая проблема с эвакуацией раненых. Доходит до того, что из-за крайне медленного продвижения на фронте (на километр примерно два часа пути, если повезет) некоторые бойцы могут ждать подмоги по 80 дней. Такая медлительность в оказании помощи связана не с тем, что про бойцов забывают, а с тем, что спасатели сами могут пострадать в пути и не дойти, указывает хирург.

Для решения этой проблемы Евич предлагает следующее: «Прежде всего хорошо продумывать и прокладывать маршруты вывоза раненых. Обеспечить четкую связь: чтобы командование сразу узнало, что боец ранен, и сразу выслало эвакуационную машину, оснащенную РЭБом: в ней обязательно должен находиться стрелок с ружьем, на случай если придется подбить атакующую "птичку"».

Говоря о ситуации с медиками на фронте, Евич назвал ее критической. По его мнению, государство делает недостаточно для того, чтобы сохранять жизни военнослужащих.

Ранее журналисты газеты The Wall Street Journal сообщили, что Украине будет сложно удержать линию фронта в связи с нехваткой людей и истощением запасов заранее переданных США артиллерийских орудий.