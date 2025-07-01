Редакторы «Sputnik Азербайджан» попали в «Миротворец»

Редакторы «Sputnik Азербайджан» Картавых и Белоусов попали в Миротворец

Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов попали в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте сообщается, что журналисты якобы причастны к «пропаганде войны». Их имена на сайте появились 1 июля — на следующий день после задержания азербайджанскими правоохранителями.

Ранее медиагруппа «Россия сегодня», которой принадлежит агентство Sputnik, потребовала отпустить семерых журналистов «Sputnik Азербайджан», задержанных в Баку. В компании подчеркнули, что с задержанными невозможно связаться.

До этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку были задержаны семь человек. Отмечается, что в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.