Рекордная доля калифорнийцев захотела отделения от США

Newsweek: Рекордная доля жителей Калифорнии хочет отделения штата от США

Рекордная доля жителей Калифорнии хочет отделения штата от США. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на директора Института независимости Калифорнии (ICI) Койота Марина.

По данным опроса YouGov, отделиться от Соединенных Штатов хотели бы 44 процента от 500 опрошенных жителей Калифорнии. Марин заявил, что это «рекордно высокий результат за отделение по опросам».

В публикации также приведены слова вице-председателя ICI Тимоти Воллмера, отметившего, что калифорнийцы «готовы к самоуправлению». Доля сторонников отделения побила рекорд 2021 года, когда за независимость Калифорнии высказались 42 процента респондентов.

В январе газета The New York Post сообщила, что в Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США после того, как была зарегистрирована петиция об отделении.