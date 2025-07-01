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18:31, 1 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности одной ягоды натощак

Врач общей практики Павлова: Шелковица на голодный желудок может вызвать рвоту
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Ягода шелковица, или тутовник, может быть опасна натощак, предупредила врач общей практики Елена Павлова. Об опасности ягоды она предупредила в беседе с NEWS.ru.

По словам Павловой, шелковица богата витаминами B, С, К2, калием, магнием, железом и антиоксидантами. Она поддерживает сердечно-сосудистую систему, зрение и иммунитет, улучшает пищеварение благодаря содержанию клетчатки.

«Однако применение шелковицы в больших количествах и на голодный желудок может быть опасно. При употреблении на голодный желудок она может вызывать расстройство пищеварения и признаки отравления, а именно тошноту, диарею, рвоту», — перечислила врач общей практики.

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При этом у шелковицы низкий гликемический индекс, поэтому ее можно употреблять людям с сахарным диабетом, добавила Павлова.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал некоторым россиянам ограничить употребление клубники. По его словам, сделать это необходимо при наличии заболеваний ЖКТ и аллергии.

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