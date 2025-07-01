Россиянам назвали самые дорогие продукты для окрошки

Продукты для окрошки в России подорожали на десять процентов

В 2025 году продукты, необходимые для приготовления окрошки, выросли в цене на десять процентов. Это подсчитал портал Bankiros.

Если год назад данный продукт обходился россиянину в 700 рублей, то в этом году речь идет уже о 772 рублях. Особенно сильно — на 189 процентов — подорожал картофель. В 2024 году 300 граммов этого клубнеплода стоили девять рублей. В 2025-м ценник вырос до 26 рублей. Сметана подорожала на 22 процента, зелень — на 13 процентов, огурцы — на восемь процентов, а колбаса — на шесть процентов. Подешевели лишь яйца — на 18 процентов. Теперь за четыре штуки нужно заплатить не 50, а 41 рубль.

Авторы материала отметили, что в своих расчетах они оперировали данными Росстата о средней стоимости продуктов питания за апрель 2024 и 2025 годов.

Дороже всего окрошка обойдется россиянам, проживающим в северных регионах, на Дальнем Востоке и в Москве. Так, в Чукотском федеральном округе придется заплатить втрое больше, чем в среднем по России — 2088 рублей. В Магаданской области это блюдо обойдется в 1480 рублей, в Камчатском крае — 1371 рубль, в Ненецком автономном округе — 1227 рублей, в Якутии — 1181 рубль, в Сахалинской области — 1153 рубля, в Мурманской — 1095 рублей, на Ямале — 962 рубля. Москвичам надо будет потратить 1034 рубля, а жителям Санкт-Петербурга — 984 рубля.

По данным «Чек индекс», средний чек покупки товаров для окрошки на квасе в июне-июле 2024 года составил 862 рубля, или на 22 процента больше, чем в 2023 году.