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07:30, 1 июля 2025Путешествия

Россиянин описал девушек в одной популярной курортной стране фразой «не стесняются»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Колумбии и описал местных девушек фразой «не стесняются». Своими впечатлениями от популярной курортной страны он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, колумбиек «во всей красе» можно увидеть чаще всего в ночное время, поскольку днем из-за жары все сидят дома. А мужчины откровенно любуются красавицами, не скрывая свои взгляды, добавил он. «Колумбийские девушки рассуждают очень просто: для чего же красиво одеваться, если не для того, чтобы привлечь мужское внимание», — заметил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Швеции и рассказал о пляжном отдыхе жительниц Стокгольма. По его словам, девушки там «суровые, но красивые».

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