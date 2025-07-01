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14:33, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянин покалечил обрызгавшего его из лужи курьера

В Твери осудят мужчину за избиение курьера, обрызгавшего его из лужи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Твери осудят мужчину за избиение курьера, обрызгавшего его из лужи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений»).

По данным ведомства, в марте этого года водитель службы доставки на фургоне подъезжал к своему дому на улице Бобкова, где колесом попал в лужу и незначительно обрызгал стоящего на тротуаре мужчину с детьми.

32-летний обвиняемый увидел, что машина остановилась неподалеку, подошел к водителю и сделал замечание в грубой форме. После чего почти сразу нанес пострадавшему удар кулаком в голову, от которого последний потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в драке за сердце россиянина новая возлюбленная победила бывшую и получила уголовное дело.

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