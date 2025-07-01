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11:37, 1 июля 2025Путешествия

Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

«Победа» запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками. Об этом говорится на сайте лоукостера.

Уточняется, что скидка по тарифам «Выгодный» и «Максимум» действует на все рейсы без исключения при использовании промокода LEGKO. Забронировать рейс можно до 23:59 (мск) 3 июля 2025 года, а улететь — с 1 июля 2025-го по 28 марта 2026 года.

Ранее стало известно, что многодетные семьи в России смогут оформить бронь на всех членов семьи в самолетах «Аэрофлота». С 1 июля семьям в России, у которых пять и более детей, станет проще бронировать билеты на самолеты российского авиаперевозчика.

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