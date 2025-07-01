Марочко: Российские войска выбили ВСУ с позиций на стратегической высоте в ЛНР

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с большей части занимаемых ими позиций на стратегической высоте юго-западнее Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с большей части занимаемых позиций, расположенных на стратегической высоте юго-западнее Белогоровки», — написал он.

По словам отставного военнослужащего, в солдаты Российской армии уже заняли часть позиций, оставленных украинскими войсками. Он также подчеркнул, что взятие населенного пункта позволит российским войскам значительно улучшить свое положение на этом участке фронта.

Ранее Марочко сообщил, что в районе Сватово в ЛНР было уничтожено скопление бронетехники и личного состава ВСУ. Он отметил, что под удар попало до взвода бойцов украинских войск.